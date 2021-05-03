Сборная РФ по хоккею обыграла Белоруссию и вышла в полуфинал ЮЧМ-2021

Юношеская сборная РФ одержала победу над командой Белоруссии в матче 1/4 финала ЧМ по хоккею в США. Встреча команд завершилась со счетом 5:2.

В составе российской команды отличились Матвей Мичков, Данила Юров, Артем Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак. Таким образом, Россия вышла в полуфинал, где сыграет либо с Канадой, либо с Чехией, передает Championat.

Накануне сообщалось, что в матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею среди юниоров российские хоккеисты обыграли чехов. Игра завершилась со счетом 11:1.

Матвей Мичков оформил хет-трик, Прохор Полтапов и Федор Свечков забросили по две шайбы.