Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Сборная РФ по хоккею обыграла Белоруссию и вышла в полуфинал ЮЧМ-2021

Виктория Ивашечкина
23:30 03.05.2021
Встреча команд завершилась со счетом 5:2.
Сборная РФ по хоккею обыграла Белоруссию и вышла в полуфинал ЮЧМ-2021
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
Читайте нас на:

Юношеская сборная РФ одержала победу над командой Белоруссии в матче 1/4 финала ЧМ по хоккею в США. Встреча команд завершилась со счетом 5:2.

В составе российской команды отличились Матвей Мичков, Данила Юров, Артем Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак. Таким образом, Россия вышла в полуфинал, где сыграет либо с Канадой, либо с Чехией, передает Championat.

Накануне сообщалось, что в матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею среди юниоров российские хоккеисты обыграли чехов. Игра завершилась со счетом 11:1.

Матвей Мичков оформил хет-трик, Прохор Полтапов и Федор Свечков забросили по две шайбы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:41 В стране и мире
Евросоюз выразил постпреду РФ протест из-за санкций против граждан ЕС
18:05 В стране и мире
Видео
Бушующее пламя: кадры пожара на екатеринбургской трассе после ДТП с грузовиками
17:06 В стране и мире
В МИД РФ заявили о готовности к шагам на пути к прекращению «санкционной войны» с Западом
14:08 В стране и мире
В МВД назвали сроки начала выдачи электронных паспортов во всех регионах РФ
13:02 В стране и мире
Видео
Путин поручил продлить программу кешбэка для туристов до конца года
Популярное
Популярное
Пользователям рассказали, с помощью какой функции можно ускорить работу смартфона
Видео
Опубликовано видео нападения овчарки на детей в Первоуральске
Назван топ-10 направлений для внутреннего туризма
Видео
Нож сквозь масло: высокоскоростная камера показала смертоносные поражения калибрами АК-12 в slo-mo
Видео
Смертельная дуга: «автоматный снайпер» показал разницу между калибрами пуль АК-12, выстрелив на полкилометра
Видео
Шар огня: момент мощного взрыва на АЗС в Душанбе попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.