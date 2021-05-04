Проверки на транспорте: в Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток

В Москве усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. В автобусах, электробусах, в метро и на МЦК проводятся проверки. Контролеры отмечают - 99% пассажиров заходят в транспорт в масках, 70% - в перчатках. Однако потом многие снимают средства защиты, поэтому сейчас за соблюдением антикоронавирусных мер будут смотреть везде.

Власти города отмечают, что со своей стороны сделали все, чтобы не допускать нарушений - в одной только подземке организовано 1600 точек по продаже масок и перчаток, причем цены ниже, чем в аптеках. Маска, например, стоит всего пять рублей, а штраф за ее отсутствие пять тысяч. Но, его выписывают только в том случае, если пассажир демонстративно отказывается надеть маску или перчатки.

К чистоте - тоже строжайшие требования, особенно в метро. В Департаменте транспорта столицы подчеркивают - все поверхности на станциях и в вагонах дезинфицируют в 10 раз чаще, чем до пандемии.