Столичные власти оценили вероятность скорой отмены масочно-перчаточного режима в Москве
Глава столичного департамента торговли и услуг заявил, что маски москвичи будут носить до тех пор, пока не будет побежден COVID-19.
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Вероятность того, что в Москве в скором будущем отменят масочно-перчаточный режим, не очень высокая. Такое заявление сделал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Вероятность пока не очень высокая», - сказал он в эфире YouTube-канала радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на соответствующий вопрос.
При этом чиновник добавил, что маски москвичи будут носить до тех пор, пока не будет побежден COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Москве за минувшие сутки было выявлено 2635 новых случаев заболевания коронавирусом.