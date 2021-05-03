Столичные власти оценили вероятность скорой отмены масочно-перчаточного режима в Москве

Вероятность того, что в Москве в скором будущем отменят масочно-перчаточный режим, не очень высокая. Такое заявление сделал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Вероятность пока не очень высокая», - сказал он в эфире YouTube-канала радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на соответствующий вопрос.

При этом чиновник добавил, что маски москвичи будут носить до тех пор, пока не будет побежден COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Москве за минувшие сутки было выявлено 2635 новых случаев заболевания коронавирусом.