Три человека погибли при пожаре в гостинице в Москве

Три человека погибли в результате пожара в гостинице на северо-востоке Москвы. Информацию о погибших подтвердили в МЧС.

Площадь пожара составляла около 100 квадратных метров. На данный момент пожар ликвидирован, сообщает источник.

Напомним, что пожар вспыхнул в здании по адресу: 6-я Кожуховская улица, 26, ему был присвоен второй - повышенный - ранг сложности.

По предварительным данным администрации гостиницы, на момент возгорания внутри здания находились 305 человек.