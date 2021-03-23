Пострадавшая при сходе лавины в Хибинах девочка умерла

Пострадавшая в результате схода лавины в Хибинах девочка умерла. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в Следственном комитете России. Спасатели готовили эвакуацию ребенка с одной из вершин вертолетом медицины катастроф. Ребенок получил тяжелейшие травмы при сходе снега.

«Только что от следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка», - сообщили в ведомстве.

Остальные члены туристической группы не пострадали. Для эвакуации группы вылетел вертолет. После детей доставят в местную больницу, где их осмотрят медики и окажут необходимую помощь.