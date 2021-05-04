Юрист объяснил, как банк может «наказать» за досрочное погашение кредита

Россияне имеют право досрочно погасить кредит без каких-либо платежей и комиссий. Такой закон действует с 2011 года. Заемщик также должен оповестить банк о своем намерении за 30 дней, если данный пункт не прописан в договоре.

«Однако не все банки следуют закону и могут начислить штраф за нарушение договора», – рассказал агентству «Прайм» адвокат Алексей Гавришев.

По его словам, банки не имеют права отказать заемщику в досрочном погашении кредита. Если подобное все же произошло, то Гавришев рекомендует попросить у банковского работника официальное обоснование действий в письменном виде, что поможет в дальнейшем защитить заемщику свои права.

В случае, если банк все же оштрафовал за досрочное погашение кредита, то можно оспорить это решение согласно статье 809 Гражданского Кодекса России. Для этого необходимо написать заявление с требованием отменить штраф за досрочный возврат займа.

Ранее эксперт рассказал «Звезде», на что стоит обратить внимание при подписании кредитного договора.