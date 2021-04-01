Эксперт назвал главные подводные камни при подписании кредитного договора

Подписывая кредитный договор, нужно очень внимательно изучать его текст на предмет наличия скрытых комиссий. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал финансовый консультант Денис Ушаков. Во-первых, специалист призвал обращать внимание не только на основную процентную ставку, но и на дополнительные платежи.

«Обращаем внимание на процентную ставку, причем на процентную ставку даже не столько на ту, которая основная, а важно посмотреть, нет ли каких-то дополнительных платежей. Страховые платежи любят включать, например, в кредитные договоры за обслуживание какой-нибудь кредитной карты, которую специально выпускают для того, чтобы вы могли погашать этот кредит», - указал Ушаков.

Он добавил, что сейчас банки обязаны показывать полную стоимость кредитов, и клиенты при внимательном изучении договора могут эти скрытые платежи найти.

«Нужно сложить все это вместе и посмотреть, сколько вы реально переплачиваете за те деньги, которые вы берете в кредит», - отметил эксперт.

Финансовый консультант также призвал брать кредит только при условии фиксированной кредитной ставки. Если ставка плавающая или банк в одностороннем порядке может менять условия по кредиту, то в любой момент расходы по нему могут возрасти.

«В этом случае я бы поостерегся такой договор подписывать, потому что вы можете рассчитывать, что сейчас ставки низкие и вы берете кредит на одних условиях, а если ситуация изменится, вырастет инфляция, изменятся кредитные ставки в целом на рынке, то банк, имея такую возможность изначально менять эту ставку, сможет это сделать, и вы будете платить гораздо больше», - пояснил аналитик.

Кроме того, следует обратить внимание на дополнительные комиссии в договоре, включая пени за просрочку платежа по кредиту или штрафы за досрочное погашение. Так, по словам Ушакова, следует поискать другой банк, если штрафы за просрочку очень велики, а за досрочное погашение предполагается комиссия.