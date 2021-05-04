Снежный плен: кадры операции по спасению попавших под лавину туристов в Бурятии

В эти минуты в Бурятии пытаются спасти туристов, которые попали под лавину. Двоих пострадавших уже эвакуировали в Иркутск, еще трое остаются под снежным завалом. Предположительно, один человек погиб.

Группа экстремалов из Краснодарского края проходила по зарегистрированному маршруту через перевал Горелова.

Сейчас им на помощь выдвинулись дополнительные силы МЧС Бурятии, а также вертолет Ми-8 должен доставить спасателей из Иркутской области.

Прокуратура республики уже начала поверку по факту происшествия.