Трое под снегом: в Бурятии на группу туристов сошла лавина

Трое туристов оказались под снежным завалом после схода лавины в Тункинском районе Бурятии. На место происшествия выехали спасатели.

Сообщение о сходе лавины на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды поступило спасателям в 20.05 (15.05 мск). В этом районе на маршруте находилась незарегистрированная туристическая группа из пяти человек, рассказали в МЧС России по региону.

«Два человека из этой группы вышли на связь и попросили о помощи. О троих остальных пока нет информации», - говорится в сообщении ведомства.

В республиканском агентстве ГО и ЧС отметили, что «двое успели спастись, троих полностью засыпало снегом», передает ТАСС.

Из населенного пункта Кырен к месту выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Кроме того, для доставки спасателей из населенного пункта Никола Иркутской области и эвакуации пострадавших из труднодоступной местности запланирован вылет вертолета Ми-8.