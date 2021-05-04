В стране и мире Люди просят помощи из окон: на юго-востоке Москве загорелась гостиница Олеся Степакова По данным СМИ, людей эвакуируют из горящей гостиницы «Вечный Зов». © Фото: 68.mchs.gov.ru Читайте нас на: Возгорание произошло в гостинице на юго-востоке Москвы, людей эвакуируют из горящего здания. «Часть людей просит помощи из окон. Внутри сильное задымление», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительным данным, пожару присвоен второй - повышенный - ранг сложности. На месте работают экстренные службы. Возгорание произошло в гостинице на юго-востоке Москвы, людей эвакуируют, сообщил нам источник в экстренных службах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика