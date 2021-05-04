Люди просят помощи из окон: на юго-востоке Москве загорелась гостиница
По данным СМИ, людей эвакуируют из горящей гостиницы «Вечный Зов».
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Возгорание произошло в гостинице на юго-востоке Москвы, людей эвакуируют из горящего здания.
«Часть людей просит помощи из окон. Внутри сильное задымление», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительным данным, пожару присвоен второй - повышенный - ранг сложности. На месте работают экстренные службы.
Возгорание произошло в гостинице на юго-востоке Москвы, людей эвакуируют, сообщил нам источник в экстренных службах.