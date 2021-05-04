В Роспотребнадзоре попросили россиян провести майские праздники за городом

Во время майских праздников, в условиях распространения коронавируса, самым правильным будет отдых на даче или за городом.

«Прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что большое скопление людей даже вне помещений является потенциально опасным, а посещение гостей связано со значительным увеличением риска инфицирования COVID-19.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули важность ношения масок в общественных местах, особенно там, где сложно сохранять социальную дистанцию.

Ранее врач-терапевт рассказала телеканалу «Звезда», как не заразиться коронавирусом на майских праздниках.