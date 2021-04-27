Врач рассказала, как не заразиться COVID-19 на майских праздниках

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Звезде», как провести майские праздники и снизить при этом риск заражения коронавирусом. По ее словам, самый «здоровый» вариант - встретить праздничные дни в кругу семьи.

«Если мы проведем эти праздники в семейном кругу, мы на самом деле не заразимся. А если мы посещаем какие-то общественные места, то обязательно соблюдаем социальную дистанцию, независимо от того, привились мы или нет. Риск заражения все равно есть. Он невысок, но он есть. Поэтому если мы проведем праздники в кругу семьи - даже на природе, - то это будет лучше. По крайней мере, мы защитим себя и близких от этого поганого вируса», - рассказала врач.

Также Лапа отметила, что нестабильная погода, которая наблюдается сейчас, увеличивает риск заболеть - из-за холода и сырости можно не только заразиться COVID-19, но и банально простыть.

В Роспотребнадзоре считают, что лучшим местом для майских праздников в этом году станет дача, где можно провести время в семейном кругу. Находиться в больших компаниях в этот период не стоит в принципе, а во время прихода гостей следует не забывать про маски.