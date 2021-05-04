В стране и мире Единственная в России женщина-космонавт Анна Кикина вошла в состав нового экипажа МКС Виктория Ивашечкина Полет Кикиной на Международную космическую станцию состоится осенью 2022 года. © Фото: Максим Блинов РИА Новости Читайте нас на: Единственная российская женщина-космонавт Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС в 2022 году. «Намечены экипажи для полета в 2022 году. К полету весной будут готовиться Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков», - рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. При этом Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин должны полететь осенью 2022 года. Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил Центру подготовки космонавтов ввести Кикину в один из ближайших экипажей кораблей «Союз» для полета на МКС. Ранее сообщалось, что Анна Кикина стала прообразом для новой куклы Barbie. Кикина является единственной женщиной-космонавтом в отряде Роскосмоса. Новая кукла была представлена в рамках кампании «Ты можешь быть кем захочешь». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика