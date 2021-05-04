В Калининграде прошла первая ночная репетиция Парада Победы

В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парадными расчетами руководил заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев.

В ходе тренировки была отработана слаженность действий парадных расчетов, знаменных групп и роты почетного караула. В репетиции приняли участие около 2300 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона.

Также по площади Победы прошла военная техника: танки Т-72Б3, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», ЗРК «С-400», зенитно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» тактический ракетный комплекс «Искандер» и другая авто и бронетехника.

9 мая в составе механизированной колонны пройдет более 70 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота, а также техника военных лет.

Ранее в Калининграде прошла репетиция воздушной части парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.