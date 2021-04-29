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В воздушном строю: в Калининграде отрепетировали авиапарад ко Дню Победы

Андрей Аркадьев
13:16 29.04.2021
Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час.
© Видео: Минобороны © Фото: Минобороны России
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В Калининграде прошла репетиция воздушного парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В небе над центром города пролетели 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27ПЛ и КА-27ПС.

Авиация взлетела сразу с трех аэродромов Калининградской области -  Чкаловска под Калининградом, Черняховска и с военного аэродрома в поселке Донское.

До 9 Мая над Калининградом летчики проведут еще одну тренировку и генеральную репетицию - 30 апреля и 7 мая.

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.

Первый прототип самолета носил индекс Т-10. По кодификации НАТО - Flanker-A. В дальнейшем были созданы модификации Су-27СМ, Су-27М, Су-27СМ3, Су-27П (перехватчик), экспортные версии Су-27СК и Су-27СКМ. Двухместная версия самолета - Су-27УБ (учебно-боевой).

Благодаря крайне удачной конструкции планера в Советском Союзе и затем в России на базе Су-27 создано несколько модификаций, которые относятся в том числе к поколению 4++ и считаются одними из самых современных самолетов в мире.

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