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В Эстонии объявили об охране воздушного пространства стран Балтии истребителями F-35

Виктория Ивашечкина
03:30 04.05.2021
В торжественной церемонии принял участие командующий американскими ВВС Джеффри Ли Харригян.
В Эстонии объявили об охране воздушного пространства стран Балтии истребителями F-35
© Фото: hoo-me.comMediaPunch via www.im globallookpress
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Представители Вооруженных сил Эстонии сообщили, что истребители пятого поколения F-35 Lightning II будут заниматься охраной воздушного пространства стран Балтии. Такое заявление было сделано в ходе торжественной церемонии, состоявшейся на авиабазе Эмари. 

Отмечалось, что ВВС Германии, которые обеспечивают безопасность воздушного пространства стран Балтии, передали свои полномочия коллегам из Италии.

В торжественной церемонии принял участие командующий американскими ВВС Джеффри Ли Харригян. Он выразил благодарность Эстонии за хорошую поддержку и прием союзников.

Глава минобороны Эстонии Калле Лаанет подчеркнул важность старта Балтийской миссии по обеспечению безопасности воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что Пентагон уведомил Турцию об исключении из программы F-35. Соответствующее заявление сделала представитель американского военного ведомства Джессика Максвелл.

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