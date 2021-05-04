В Эстонии объявили об охране воздушного пространства стран Балтии истребителями F-35

Представители Вооруженных сил Эстонии сообщили, что истребители пятого поколения F-35 Lightning II будут заниматься охраной воздушного пространства стран Балтии. Такое заявление было сделано в ходе торжественной церемонии, состоявшейся на авиабазе Эмари.

Отмечалось, что ВВС Германии, которые обеспечивают безопасность воздушного пространства стран Балтии, передали свои полномочия коллегам из Италии.

В торжественной церемонии принял участие командующий американскими ВВС Джеффри Ли Харригян. Он выразил благодарность Эстонии за хорошую поддержку и прием союзников.

Глава минобороны Эстонии Калле Лаанет подчеркнул важность старта Балтийской миссии по обеспечению безопасности воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что Пентагон уведомил Турцию об исключении из программы F-35. Соответствующее заявление сделала представитель американского военного ведомства Джессика Максвелл.