Врач рассказал об опасности сна рядом со смартфоном

Врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, что не нужно использовать гаджеты и проверять электронную почту за час–два до сна. Организм необходимо подготовить ко сну и постараться лишний раз не возбуждать нервную систему.

«Посторонние дела — просмотр телевизора, даже чтение с листа — все должно быть вне постели. Кровать должна использоваться только для сна», — считает специалист, передает агентство «Прайм».

Врач советует, даже если вы проснулись ночью, то не нужно брать телефон и смотреть на часы, чтобы проверить, сколько проспали и сколько еще осталось. По словам Новикова, это также возбуждает нервную систему. Яркий свет от экрана разрушает мелатонин.

Эксперт также рекомендовал отказаться от умных гаджетов, которые якобы определяют фазы сна. Достоверность такой техники еще не доказана, а на практике «приборы демонстрируют противоречивые результаты, не совпадающими с реальной картиной».

«Нужно изменить привычки: перестать пить кофе после 18.00, не заниматься силовыми упражнениями перед сном, откладывать электронные устройства за полчаса до сна», - заключил врач.

Ранее эксперт назвал способы снизить вред от излучения смартфона. Электромагнитное излучение может вызвать головные боли, раздражительность и повышенную сонливость.