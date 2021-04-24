Врач рассказал, как не чувствовать себя разбитым после сна

Чтобы хорошо чувствовать себя после пробуждения и не испытывать недомоганий, необходимо создать правильные условия для сна. Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с радио Sputnik рассказал, как добиться этого.

На состояние тела влияет множество факторов. В первую очередь, необходимо создать нужную температуру – оптимально от 18 до 22 градусов. Нужно обеспечить циркуляцию свежего воздуха и при этом не простудиться.

«Может быть проблема с переохлаждением. Хотя если вы спите под одеялом в обычной квартире, то ничего страшного нет, так вы не переохладитесь», - отметил эксперт.

Еще одна возможная проблема – обезвоживание организма. Даже если в комнате тепло, лучше укрываться одеялом или простыней, это позволит создать нужный микроклимат и снизить испарение влаги.

Ранее основатель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова рассказала, в какое время ложиться вечером и стоит ли спать днем. Врач отметила, что человеку важно соблюдать режим сна и отдыха и обращать внимание на циркадные ритмы.