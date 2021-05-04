Путин объявил благодарность сотрудникам центра имени Гамалеи за создание вакцины «Спутник V»

Сотрудники центра имени Гамалеи, которые занимались созданием вакцины от COVID-19, получили благодарность от президента России Владимира Путина.

«За активное участие в создании и налаживании производства вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции (COVID-19) объявить благодарность президента Российской Федерации», –говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Российская вакцина «Спутник V», созданная институтом имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, стала первой в мире. Сейчас препарат уже зарегистрирован почти в 60 странах мира с совокупным населением более полутора миллиардов человек.

Ранее Путин подписал указ о награждении медиков, которые ушли из жизни, ведя борьбу против пандемии коронавируса.