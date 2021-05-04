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Путин объявил благодарность сотрудникам центра имени Гамалеи за создание вакцины «Спутник V»

Олеся Степакова
23:26 04.05.2021
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире в августе 2020 года.
Путин объявил благодарность сотрудникам центра имени Гамалеи за создание вакцины «Спутник V»
© Фото: kremlin.ru
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Сотрудники центра имени Гамалеи, которые занимались созданием вакцины от COVID-19, получили благодарность от президента России Владимира Путина.

«За активное участие в создании и налаживании производства вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции (COVID-19) объявить благодарность президента Российской Федерации», –говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Российская вакцина «Спутник V», созданная институтом имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, стала первой в мире. Сейчас препарат уже зарегистрирован почти в 60 странах мира с совокупным населением более полутора миллиардов человек.

Ранее Путин подписал указ о награждении медиков, которые ушли из жизни, ведя борьбу против пандемии коронавируса.

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