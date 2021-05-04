Путин подписал указ о посмертном награждении медиков за борьбу с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, которые ушли из жизни, ведя борьбу против пандемии коронавируса. Указ о награждении их орденом Пирогова размещен на официальном портале правовой информации.

В списке посмертно награжденных орденом Пирогова – медики из российских регионов. В их числе врачи и медсестры. Все они отмечены за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Ранее об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам главы здравоохранительного ведомства, в настоящее время важно продолжать работу по формированию коллективного иммунитета у россиян.