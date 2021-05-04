SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink

Компания SpaceX провела очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9. Трансляция запуска велась на сайте космической корпорации.

Ракета с 60 спутниками StarLink стартовала с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде неподалеку от мыса Канаверал. Старт состоялся в 22:01 по московскому времени.

Проект по запуску микроспутников Starlink призван обеспечить доступ к высокоскоростному интернету за счет формирования целой группировки малых космических аппаратов массой до 500 килограммов. В настоящее время на орбите находятся уже десятки микроспутников.

Ранее стало известно, что действие контракта на разработку и создание лунного посадочного модуля с компанией SpaceX было приостановлено национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства после протестов со стороны конкурентов.