NASA заморозило контракт со SpaceX по Луне

Действие контракта на разработку и создание лунного посадочного модуля с компанией SpaceX было приостановлено национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства после протестов со стороны конкурентов.

«В связи с поданными в GAO протестами NASA проинформировало SpaceX, что осуществление контракта по (разработке) посадочного модуля приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой», - говорится в публикации.

Седьмого апреля стало известно, что частная аэрокосмическая корпорация Джеффа Безоса Blue Origin подала протест в Счетную палату США в связи с выбором SpaceX для отправки человека на Луну. Решение NASA было опротестовано компанией Dynetics.

Официальный представитель NASA Моники Уитт сообщила, что обе компании обратились в GAO. В связи с этим до завершения проверки действие контракта со SpaceX будет заморожено. До урегулирования споров компания Илона Маска не будет получать от управления средства на разработку космического аппарата.

Ранее компания SpaceX получила контракт NASA на доставку астронавтов на поверхность Луны в 2024 году. Компания SpaceX была выбрана для продолжения разработки первого коммерческого посадочного модуля человека, который безопасно доставит двух следующих американских астронавтов на поверхность Луны.