Глава Минздрава РФ рассказал, от чего будет зависеть смягчение коронавирусных ограничений

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Решения относительно смягчения ограничительных мер должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической обстановки в регионе», - заявил глава Минздрава на селекторном совещании с регионами.

По словам Мурашко, в настоящее время важно продолжать работу по формированию коллективного иммунитета у россиян. Этого удастся достичь с помощью вакцинации населения.

Ранее ситуацию с коронавирусом в Москве прокомментировал Сергей Собянин. По словам мэра, наблюдается рост числа заболевших, но общую картину нельзя назвать критической.