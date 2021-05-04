Глава Минздрава РФ рассказал, от чего будет зависеть смягчение коронавирусных ограничений
По словам Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в России остается напряженной.
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Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Решения относительно смягчения ограничительных мер должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической обстановки в регионе», - заявил глава Минздрава на селекторном совещании с регионами.
По словам Мурашко, в настоящее время важно продолжать работу по формированию коллективного иммунитета у россиян. Этого удастся достичь с помощью вакцинации населения.
Ранее ситуацию с коронавирусом в Москве прокомментировал Сергей Собянин. По словам мэра, наблюдается рост числа заболевших, но общую картину нельзя назвать критической.