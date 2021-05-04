Диетолог рассказал, как долго можно хранить куличи

Натуральные куличи, домашнего производства хранятся в течение суток. Эндокринолог, диетолог, психолог Антон Поляков рассказал телеканалу «Звезда» о том, как долго хранятся пасхальные куличи.

Если речь идет о купленных в магазине, то 48 часов, максимум – трое суток, уточнил врач. По словам Полякова, срок хранения пасхальных куличей зависит от технологии производства, а также от количества консервантов.

Диетолог также напомнил, что нет так называемых «безопасных» норм в потреблении выпечки.

«В любом случае, это промышленный крахмал (в куличах – Прим.ред.), который очень быстро превращается в сладкое, соответственно, в быстрые углеводы. А рано или поздно, избыточное потребление быстрых углеводов приводит к нарушению углеводного обмена. То есть, это и инсулинорезистентное состояние, и сахарный диабет», – рассказал специалист, добавив, что это может привести к ожирению и даже диабету.

Если вы любите куличи, то безопасной для организма считается порция в 70-80 граммов этого продукта, добавил Поляков.

Ранее диетолог рассказала о правилах здорового употребления кулича.