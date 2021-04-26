«Не есть, а дегустировать»: диетолог рассказала о правилах здорового употребления кулича

Употребление большого количество мучного и сладкого, а частности пасхальных куличей, может нанести удар по здоровью. Однако существует «безвредная» норма этого праздничного лакомства. Об этом «Звезде» рассказала диетолог Екатерина Александрова.

«Самый безопасный метод употребления мучных сладостей - так называемый "Five o'clock", то есть в период с 15 до 18 часов в небольшом количестве как отдельный прием пищи. Это время, когда можно максимально смягчить "удар". Официальной "нормы употребления кулича" нет - все индивидуально. Но я рекомендую не есть кулич, а дегустировать - максимум сто грамм в день», - рассказала диетолог.

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