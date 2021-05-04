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«Безумно счастливый момент»: россиянка Тансыккужина поделилась эмоциями после победы на ЧМ по шашкам

Константин Коковешников
21:00 04.05.2021
На первенстве россиянке удалось одержать победу, несмотря на скандальный инцидент.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Россиянка Тамара Тансыккужина вернулась в Россию после чемпионата мира по шашкам в Польше. В аэропорту 42-летней спортсменке вручили цветы и подарочный набор шашек.

Тансыккужина отметила, что вернулась в Россию с чувством выполненного долга.

«Радость большая, конечно, была еще вчера, сегодня со многими уже поделилась. Это безумно счастливый момент», - сказала она корреспонденту «Звезды».

Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам, обыграв польку Наталью Садовскую. После девяти раундов противостояния счет был равным - 54:54. В заключительный день в партии в классические шашки определить победителя не удалось. Позже вничью завершились две партии в быстрые шашки и три партии в блиц. Уже в четвертой партии в блиц победу одержала Тансыккужина.

Россиянка смогла одержать победу, несмотря на неприятный инцидент - во время четвертого раунда 27 апреля флаг РФ и табличка с именем шашистки были убраны прямо по ходу встречи. Тансыккужина отвлеклась на это, допустила грубую ошибку и в итоге проиграла партию. Позже в Польше принесли извинения за сложившуюся ситуацию.

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