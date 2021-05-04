В Думе предложили запретить связанным с экстремизмом лицам избираться депутатами

В Государственной думе России предложили запретить избираться депутатами людям, причастным к экстремистским организациям. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента.

Авторами проекта стала группа депутатов, в числе которых глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Согласно тексту документа, запрет на избрание должен коснуться лиц, причастных к экстремистским и террористическим организациям.

«Законопроектом предлагается предусмотреть, что не имеет права быть избранным депутатом Государственной думы гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями», - цитирует ТАСС пояснительную записку к документу.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект о введении налога на роскошь с 1 января 2022 года для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Документ направлен для утверждения в правительство. Предлагается создать механизм для снижения уровня социального неравенства, применяемого во многих странах мира.