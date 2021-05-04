Вечеринка без масок: раскрыты детали скандала с украинскими туристами в Турции

Произошедшее в одном из турецких отелей на Пасху сложно назвать вечеринкой. Об этом заявила работница Оксана. Из-за нарушения санитарных мер украинскими туристами пятизвездочную гостиницу закрыли.

«В честь праздника в обед сотрудники отеля в масках начали раздавать гостям у бассейна крашеные яйца, туристы были без масок», - сказала она изданию «Страна.ua».

По словам сотрудницы отеля, вечеринку снял оператор, который работает в другой гостинице. После этого он выложил видеозапись в социальные сети.

«Зачем он это сделал, не ясно», - заявила Оксана.

Сразу после в отель пришли проверяющие. Они отозвали у гостиницы лицензию, а постояльцев расселили.

«Говорят, закрытие отелей - это такая показательная акция устрашения, чтобы другие насторожились», - считает сотрудница отеля.

По словам женщины, оператор снял видео из мести за увольнение или из-за конкуренции.