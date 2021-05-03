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Культура пития: врач объяснил, как избежать злоупотребления в майские праздники

Виктория Ивашечкина
02:59 03.05.2021
В частности, человек в результате чрезмерного употребления алкогольных напитков может заработать острый панкреатит.
Культура пития: врач объяснил, как избежать злоупотребления в майские праздники
© Фото: pixabay.com
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Врач-нарколог, профессор, доктор медицинских наук Игорь Никифоров рассказал, какие негативные последствия может иметь непомерное употребление алкоголя в длинные майские праздники.

Специалист отметил, что, если люди не смогли найти себе другого занятия в праздничные дни, то существует риск, что они будут злоупотреблять спиртными напитками.

«Острый алкогольный гепатит — это воспалительный процесс в печени, когда человек перепил. Он может быть достаточно острым с повышением температуры. Острый гепатит может привести к самым печальным последствиям вплоть до летального исхода», - объяснил Никифоров в интервью для радио Sputnik.

По его словам, в этом случае страдает и поджелудочная железа, следовательно, можно заработать острый панкреатит.

При этом, чтобы употребление алкоголя не перешло в праздничный запой, лучше воздерживаться от слишком долгих застолий с обильными возлияниями, объяснил врач.

Однако, если человек выпил лишнего, то необходима детоксикация. Прежде всего, как отметил Никифоров, нужно промывание желудка. Человеку необходимо выпить литр воды, добавить туда немного марганцовки, вызвать рвоту, и так сделать два-три раза, чтобы полностью удалить алкоголь из желудка. Далее в течение суток врач рекомендовал употреблять не менее трех литров воды.

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