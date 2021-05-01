Рост есть, но ситуация не критическая: Собянин оценил обстановку с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказа о ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, наблюдается рост числа заболевших, но общую картину нельзя назвать критической. Об этом он заявил, комментируя работу заведений и ход проведения мероприятий в майские праздники.

«Весь общепит, торговля, парки - они будут работать, поэтому можно спокойно гулять, отдыхать. Но при этом надо понимать: ситуация не критическая в Москве, но тем не менее мы видим рост заболеваемости, поэтому надо беречься», - заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам следует воспользоваться длинными выходными и пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. По ее словам, в России сейчас наблюдается стабильная стадия COVID-19, критических значений заболеваемости не зафиксировано.