В Госдуме объяснили, кому придут штрафы за сорняки на земельных участках

Дачников не будут штрафовать за наличие на их земельных участках сорных растений, в том числе ромашки, борщевика и одуванчика. Об этом заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Депутат добавил, что административная ответственность будет касаться только владельцев земель сельскохозяйственного назначения.

«Документ, который сейчас приводится многими СМИ, касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения», - сказал Николаев ТАСС.

Также депутат заявил, что каждый дачник знает об опасности борщевика и других сорняков, поэтому, скорее всего, уничтожает их.

Ранее о том, что дачников будут штрафовать за сорные растения, заявила юрист Татьяна Мацукова. В числе сорняков она назвала борщевик, мяту полевую, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашку пахучую, чертополох и амброзию разных видов.