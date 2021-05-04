Спорт Жозе Моуринью возглавит итальянскую «Рому» Иван Линдеманн Ранее португальский тренер был уволен из «Тоттенхэма» по причине неудовлетворительных результатов. © Фото: Globallookpress Читайте нас на: Жозе Моуринью со следующего сезона возглавит «Рому». О назначении португальского тренера официально объявили в итальянском клубе. «Рады сообщить, что Жозе Моуринью станет новым тренером клуба с сезона 2021–2022», - сказано на странице команды в Twitter. Отмечается, что Моуринью договорился о контракте с «Ромой» сроком до конца сезона 2023-2024. Ранее португальский тренер был уволен из «Тоттенхэма» по причине неудовлетворительных результатов. До этого Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика