Жозе Моуринью возглавит итальянскую «Рому»
Ранее португальский тренер был уволен из «Тоттенхэма» по причине неудовлетворительных результатов.
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Жозе Моуринью со следующего сезона возглавит «Рому». О назначении португальского тренера официально объявили в итальянском клубе.
«Рады сообщить, что Жозе Моуринью станет новым тренером клуба с сезона 2021–2022», - сказано на странице команды в Twitter.
Отмечается, что Моуринью договорился о контракте с «Ромой» сроком до конца сезона 2023-2024.
Ранее португальский тренер был уволен из «Тоттенхэма» по причине неудовлетворительных результатов. До этого Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике».