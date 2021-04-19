Моуринью уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью освобожден от своих обязанностей. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«Сегодня клуб может объявить, что Жозе Моуринью и его тренерский штаб - Жуан Сакраменто, Нуну Сантуш, Карлос Лалин и Джованни Серра - освобождены от своих обязанностей», - говорится в заявлении.

Президент клуба Дэниел Леви поблагодарил Жозе Моуринью и его тренерский штаб за работу, отметив, что они работали с «Тоттенхэмом» в сложные моменты.

«Жозе - настоящий профессионал, который проявил огромную стойкость во время пандемии», - приводятся в пресс-релизе слова Леви.

Уточняется, что руководить командой до конца сезона будет 29-летний тренер юношеской команды «Тоттенхэма» Райан Мэйсон. Летом клуб определится с новым главным тренером.

Португалец Моуринью был главным тренером клуба с ноября 2019 года. Его контракт был рассчитан до конца сезона 2022/23.