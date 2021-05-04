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От униформиста до знаменитого дрессировщика: Эдгард Запашный рассказал о творческом пути Багдасарова

Анна Назайкина
15:13 04.05.2021
Как сообщалось ранее, артист скончался от последствий коронавирусной инфекции в возрасте 75 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press
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Прославленный дрессировщик Михаил Багдасаров всегда беспокоился о судьбе российского цирка. Даже после выхода на пенсию он не превратился в стороннего наблюдателя. Об этом «Звезде» рассказал народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

«Я, честно скажу, до сих под угнетенным впечатлением, потому что этого не должно было случиться в 75 лет. Я с дядей Мишей буквально недавно виделся - он приходил сюда, в цирк, и в очередной раз показал, как ему небезразлична судьба будущего российского цирка. Человек вышел на пенсию и, казалось бы, уже можно быть сторонним наблюдателем, но это не про него, не про дядю Мишу»,- сказал он.

Как отметил артист, судьба Багдасарова была сложной, но очень интересной. Он поднялся с самых низов, прошел классический путь циркового артиста. Начинал униформистом, работал в аттракционе Вальтера Запашного. В дальнейшем дрессировщик стажировался у знаменитой Маргариты Назаровой.

«Он смог создать собственную династию. На сегодняшний день уже третье поколение Багдасаровых работает в цирке на самом высоком уровне. Эту планку поднял сам Михаил Багдасаров, потому что сам создатель не одного циркового произведения. Всегда был крепким руководителем. Его боялись, его уважали, его любили. Великий человек. Большой пример. Глыба», - заявил Запашный.

Напомним, что знаменитый дрессировщик ушел из жизни сегодня в возрасте 75 лет. Причиной смерти, как сообщалось, стали последствия коронавируса.

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