Дрессировщик Багдасаров умер на 76-ом году жизни

Умер знаменитый дрессировщик Михаил Багдасаров. Знаменитому артисту цирка было 75 лет. Информацию о смерти прославленного укротителя хищников «Звезде» подтвердил дрессировщик Аскольд Запашный. Отмечается, что Багдасаров умер от последствий новой коронавирусной инфекции.

Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. Он любил животных с детства и в 16 лет стал унифомистом в цирке, где работали знаменитые Маргарита Назарова и Константин Константиновский. Легендарная дрессировщица стала педагогом Багдасарова на следующие девять лет.

С 1973 года он начал выступать с собственной программой, а подлинный успех пришел к Багдасарову спустя еще шесть лет. В своем коронном номере «Давид Сасунский» он выводил на манеж одновременно львов, тигров, пантер, ягуаров, пум и леопардов.

В 1991 году Михаил Багдасаров представил новую программу с 18 амурскими тиграми. Он также являлся художественным руководителем Нижегородского цирка.