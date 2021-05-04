В Шри-Ланку прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
В конце апреля Албания зарегистрировала российский препарат от COVID-19.
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Первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку. Об этом говорится в официальном Twitter вакцины от коронавируса.
«Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку», - говорится в сообщении.
В марте исполняющий обязанности министра здравоохранения Чанна Джаясумана заявил, что Шри-Ланка одобрила экстренное применение российской вакцины против коронавируса, разработанной НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ.
В конце апреля Албания зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это уже 64-я страна, одобрившая российский препарат.