В стране и мире Коронавирус В Шри-Ланку прибыла первая партия вакцины «Спутник V» Виктория Ивашечкина В конце апреля Албания зарегистрировала российский препарат от COVID-19. © Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress Читайте нас на: Первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку. Об этом говорится в официальном Twitter вакцины от коронавируса. «Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку», - говорится в сообщении. В марте исполняющий обязанности министра здравоохранения Чанна Джаясумана заявил, что Шри-Ланка одобрила экстренное применение российской вакцины против коронавируса, разработанной НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ. В конце апреля Албания зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это уже 64-я страна, одобрившая российский препарат. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика