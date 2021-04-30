Албания зарегистрировала «Спутник V»
Албания стала 64-й страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса.
© Фото: Luis Lima Jr Keystone Press Agency Globallookpress
Албания зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Это уже 64-я страна, одобрившая российский препарат.
«Албания стала 64-й страной, зарегистрировавшей "Спутник V"», - сообщается в Twitter российской вакцины.
До этого препарат одобрили к применению в Турции. Руководство страны подписало контракт на поставку. Сообщается о начале третьей фазы испытаний.