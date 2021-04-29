Президент Турции объявил в стране локдаун

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Режим карантина продлится до 17 мая. В это время в стране будет действовать комендантский час - самый длинный с начала пандемии.

Ранее подобный режим вводился в апреле и ноябре 2020 года - в обоих случая он длился не более четырех дней.

Вчера Турция подписала контракт на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам главы Минздрава страны Фахреттина Коджи, первые поставки будут осуществлены в мае.