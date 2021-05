В стране и мире «Никто никого не трогал»: директор The Hatters раскрыл подробности конфликта в клубе Ян Брацкий Солист музыкальной группы из Санкт-Петербурга Юрий Музыченко повздорил с местными артистами в одном из клубов Нижнего Новгорода. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: The Hatters, VK Читайте нас на: Директор музыкальной группы The Hatters Даниил Мустаев рассказал подробности конфликта солиста петербургского коллектива Юрия Музыченко с местными артистами в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода. Молодые люди повздорили и теперь дело может дойти до правоохранительных органов, пояснил Мустаев в разговоре со «Звездой». «Наши юристы сейчас готовят исковые заявления. У меня нет информации, как долго это продлится. Мы никуда не спешим. Юрий был пьян, была словесная перепалка. Он там находился вместе с женой, с организатором местного концерта и турменеджером», - рассказал Мустаев. Конфликт мог сойти на нет, если бы его участники не стали вымогать у Музыченко деньги за свое молчание и придумывать новые обстоятельства, отметил он. «Группа ребят, которые выступали, начали писать в соцсети сообщения, что нам ваши извинения не нужны, можем решить вопрос финансово. В противном случае - будут новости про вас. Серьезно их никто тогда не воспринял, но никто не знал, что будет написано про угрозы ножом и многое другое выдумано», - добавил директор группы. Мустаев также опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Музыченко схватил одну из сотрудниц клуба за грудь и вел себя неадекватно. «Никто никого не трогал, нет никакого подтверждения. Участники конфликта, площадка, сами ребята, уже все опровергли. Мальчики, которые писали про деньги, пишут, что не имеют отношения к истории про нож», - подвел итог Даниил Мустаев. Сейчас юристы группы The Hatters готовят обращение в правоохранительные органы в связи с вымогательством и клеветой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика