«Никто никого не трогал»: директор The Hatters раскрыл подробности конфликта в клубе

Директор музыкальной группы The Hatters Даниил Мустаев рассказал подробности конфликта солиста петербургского коллектива Юрия Музыченко с местными артистами в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода. Молодые люди повздорили и теперь дело может дойти до правоохранительных органов, пояснил Мустаев в разговоре со «Звездой».

«Наши юристы сейчас готовят исковые заявления. У меня нет информации, как долго это продлится. Мы никуда не спешим. Юрий был пьян, была словесная перепалка. Он там находился вместе с женой, с организатором местного концерта и турменеджером», - рассказал Мустаев.

Конфликт мог сойти на нет, если бы его участники не стали вымогать у Музыченко деньги за свое молчание и придумывать новые обстоятельства, отметил он.

«Группа ребят, которые выступали, начали писать в соцсети сообщения, что нам ваши извинения не нужны, можем решить вопрос финансово. В противном случае - будут новости про вас. Серьезно их никто тогда не воспринял, но никто не знал, что будет написано про угрозы ножом и многое другое выдумано», - добавил директор группы.

Мустаев также опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Музыченко схватил одну из сотрудниц клуба за грудь и вел себя неадекватно.

«Никто никого не трогал, нет никакого подтверждения. Участники конфликта, площадка, сами ребята, уже все опровергли. Мальчики, которые писали про деньги, пишут, что не имеют отношения к истории про нож», - подвел итог Даниил Мустаев.

Сейчас юристы группы The Hatters готовят обращение в правоохранительные органы в связи с вымогательством и клеветой.