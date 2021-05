В стране и мире Группа The Hatters назвала сообщения о пьяном дебоше в Нижнем Новгороде клеветой Анна Назайкина По словам музыкантов, местные артисты выдают обычный спор за «боевик» с ножами и сексуальными домогательствами. © Фото: thehatters, VK Читайте нас на: Петербургская группа The Hatters ответила на сообщения о конфликте солиста Юрия Музыченко с местными артистами в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода. В группе пообещали обратиться в правоохранительные органы из-за вымогательства со стороны нижегородских музыкантов. «Действительно, у местных музыкантов и Юры возник спор относительно качества их концерта, но местные ребята не приняли критики артиста и решили выдать спор за какой-то боевик и устроить акцию самопиара. В принципе, это было бы нормально, если бы не их дикие фантазии о ножах...и неких действиях сексуального направления. Желание пропиариться, к сожалению, зашкалило, но местные музыканты дошли до того, что откровенно стали вымогать деньги», - говорится в публикации группы на странице в Instagram. Как заверяют в The Hatters, у них есть доказательства того, что музыканты из Нижнего Новгорода начали вымогать деньги, - снимки экрана с перепиской. «Мы обязательно юридически урегулируем этот вопрос. Еще больше жаль, что мы столкнулись с артистами, которые готовы на клевету ради денег и популярности. Тут мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы, констатировав факт вымогательства», - заявили в группе. Ранее в СМИ появились сообщения, что Музыченко якобы устроил пьяный дебош в клубе в Нижнем Новгороде. Как утверждалось, компания музыканта стала угрожать персоналу заведения ножом, а одну их сотрудниц схватили за грудь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика