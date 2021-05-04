Диетолог объяснил, как по цвету белка и запаху определить протухшее яйцо

В преддверии Пасхи многие россияне запаслись большим количеством яиц, а теперь постепенно опустошают свои запасы. Диетолог Михаил Гинзбург в разговоре со «Звездой» объяснил, как определить по цвету белка и запаху, является ли сваренное яйцо пригодным для употребления.

«Цвет в основном касается белка. Когда белок меняет цвет - становится серым или с какими-то включениями - это уже неправильно. Желток менее подвержен изменениям в яйце. Первым, конечно, портится белок. Запах должен быть соответствующим свежему продукту», - рассказал специалист.

Гинзбург отметил, что плохим признаком является наличие характерного сероводородного запаха. При его разрушении аминокислот, содержащихся в яйце, можно почувствовать тухлый запах.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова рассказала «Звезде», в течение какого времени пасхальные яйца можно употреблять в пищу.