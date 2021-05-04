Юрист заявил об отсутствии у банков права штрафовать за досрочное погашение кредита

В российском законодательстве нет нормы о наказании за досрочное погашение кредита, в связи с чем банк не имеет права взимать штраф с заемщика в этом случае. Такое заявление в беседе со «Звездой» сделал юрист Александр Целых.

«Никакого наказания за досрочное погашение кредита не предусмотрено, поскольку погасить досрочно кредит - это право заемщика. Причем, если в договоре срок не установлен, то этот срок составляет, насколько я помню, 30 дней. То есть, по истечении 30 дней у заемщика появляется право погасить кредит досрочно. Для этого можно либо создать уведомление для банка, либо сразу оплатить сумму кредита денежными средствами. То есть, не обязательно какое-то уведомление направлять, можно сразу оплату произвести. И это будет зарегистрировано, как погашение кредита в досрочном порядке», - объяснил специалист.

При этом он подчеркнул, что если в договоре содержится пункт о штрафе за досрочное погашение кредита, то такой пункт является недействительным.

«В законе штрафы за досрочное погашение кредита не предусмотрены. Если в договоре подобное содержится, то это является недействительным условием договора, противоречит закону и не подлежит применению. Если банк за это взыскал или списал какой-то штраф, или какую-то сумму, комиссию, то это является незаконным и по требованию это все можно вернуть обратно заемщику, гражданину», - заключил юрист.

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