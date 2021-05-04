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Аскольд Запашный назвал Багдасарова фундаментальным человеком для цирка

Анна Назайкина
12:59 04.05.2021
Артист скончался от последствий коронавирусной инфекции в возрасте 75 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press
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Народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный заявил, что Михаил Багдасаров является фундаментальным человеком для циркового искусства. Знаменитый дрессировщик ушел из жизни сегодня в возрасте 75 лет, причиной смерти стали последствия коронавируса.

«Для цирка большая потеря и в принципе для страны, потому что человек много очень сделал в своем виде искусства. Действительно, человек для цирка - фундаментальный, для моей семьи - близкий. Очень добрый человек сам по себе и талантливый», - сказал артист.

Также Запашный рассказал, что пытался помочь Багдасарову с лечением. Однако врачи сразу предупредили, что он находится в тяжелом состоянии.

Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. Он любил животных с детства и в 16 лет стал унифомистом в цирке, где работали знаменитые Маргарита Назарова и Константин Константиновский. Легендарная дрессировщица стала педагогом Багдасарова на следующие девять лет.

С 1973 года он начал выступать с собственной программой, а подлинный успех пришел к Багдасарову спустя еще шесть лет. В своем коронном номере «Давид Сасунский» он выводил на манеж одновременно львов, тигров, пантер, ягуаров, пум и леопардов.

В 1991 году Михаил Багдасаров представил новую программу с 18 амурскими тиграми. Он также являлся художественным руководителем Нижегородского цирка.

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