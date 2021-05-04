Аскольд Запашный назвал Багдасарова фундаментальным человеком для цирка
Народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный заявил, что Михаил Багдасаров является фундаментальным человеком для циркового искусства. Знаменитый дрессировщик ушел из жизни сегодня в возрасте 75 лет, причиной смерти стали последствия коронавируса.
«Для цирка большая потеря и в принципе для страны, потому что человек много очень сделал в своем виде искусства. Действительно, человек для цирка - фундаментальный, для моей семьи - близкий. Очень добрый человек сам по себе и талантливый», - сказал артист.
Также Запашный рассказал, что пытался помочь Багдасарову с лечением. Однако врачи сразу предупредили, что он находится в тяжелом состоянии.
Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. Он любил животных с детства и в 16 лет стал унифомистом в цирке, где работали знаменитые Маргарита Назарова и Константин Константиновский. Легендарная дрессировщица стала педагогом Багдасарова на следующие девять лет.
С 1973 года он начал выступать с собственной программой, а подлинный успех пришел к Багдасарову спустя еще шесть лет. В своем коронном номере «Давид Сасунский» он выводил на манеж одновременно львов, тигров, пантер, ягуаров, пум и леопардов.
В 1991 году Михаил Багдасаров представил новую программу с 18 амурскими тиграми. Он также являлся художественным руководителем Нижегородского цирка.