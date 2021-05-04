Спасатели обнаружили тела троих туристов в районе схода лавины в Бурятии

Двое участников туристической группы, попавшей под лавину в Бурятии, доставлены в город Иркутск и переданы медикам, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Герольд Тимофеев.

«Накануне вечером на телефон спасения 112 от участника зарегистрированной туристической группы поступило сообщение о том, что на перевале Горелова, вблизи населенного пункта Монды, произошел сход снежной массы. В момент происшествия в указанном районе находилась туристическая группа из Красноярского края численностью пять человек, следовавшая по маршруту, пролегающему вдоль рек Буговек, Мугувек, Белый Иркут... Для проведения спасательных работ была привлечена авиация МЧС России. В настоящий момент двое туристов в удовлетворительном состоянии эвакуированы из труднодоступной местности, доставлены в город Иркутск вертолетом МИ-8 МЧС России и переданы врачам скорой медицинской помощи», - объяснил он.

Кроме того, по словам Тимофеева, спасатели обнаружили тела трех других попавших под лавину туристов, которые также были доставлены в Иркутск, после чего переданы правоохранителям.

«Прибывшая в район схода снежной массы группа спасателей извлекла из снега тело погибшего туриста, а затем продолжила поиски остальных членов туристической группы. При помощи лавинных щупов спасателям предстояло обследовать около 120 тысяч квадратных метров снежного покрова. Спустя три часа работ, в 10 метрах от места гибели первого мужчины, на глубине около полутора метров были обнаружены тела еще двух туристов. После извлечения из-под снега, тела погибших были доставлены вертолетом Ми-8 МЧС России в город Иркутск и переданы следственным органам», - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

В заключение он сообщил, что всего к работам по поиску туристов были привлечены 48 человек и восемь единиц техники.

Ранее МЧС опубликовало кадры поисково-спасательной операции в районе схода лавины в Бурятии.