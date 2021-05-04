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Один человек погиб при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Роман Захаров
10:36 04.05.2021
По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Один человек погиб во время пожара в отеле на юго-востоке Москвы. Об этом информирует СК РФ.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте ведомства, в связи со случившимся было возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека)... В рамках расследования меры обеспечения противопожарной безопасности в отеле будут проверены на соответствие установленным законом требованиям», - сказано в сообщении.

Еще несколько пострадавших, по данным СК РФ, сейчас находятся в лечебных учреждениях.

Согласно уточненной информации, возгорание случилось в гостинице «Вечный зов - Кожуховская». В 04.18 пожарным удалось локализовать пламя, а в 04.30 - ликвидировать. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

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