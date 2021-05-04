Жителей Москвы предупредили о сильном ветре

Во вторник, 4 мая, на Москву обрушится сильный ветер. Об этом говорится сообщении столичного главка МЧС РФ.

«По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 4 мая в Москве ожидаются порывы ветра 13-18 м/с», - предупреждает экстренное ведомство.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС рекомендовали автомобилистам увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Пешеходам напомнили о необходимости обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Днем ранее в столице был объявлен желтый уровень опасности из-за надвигающейся на город сильной грозы.