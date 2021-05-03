В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Автовладельцам настоятельно рекомендуют не оставлять машины под деревьями.
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В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за предстоящей грозы. За сутки может выпасть до половины месячной нормы осадков, сообщают синоптики.
Автовладельцам настоятельно рекомендуют не оставлять машины под деревьями. Дождь подмывает корни деревьев, из-за чего они падают, как это уже произошло на севере столицы. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
Из-за ухудшения погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности. Мощный североатлантический циклон накрыл большинство регионов центрально-европейской части и запада России.