В стране и мире В Москве объявили желтый уровень погодной опасности Анна Касаткина Автовладельцам настоятельно рекомендуют не оставлять машины под деревьями. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за предстоящей грозы. За сутки может выпасть до половины месячной нормы осадков, сообщают синоптики. Автовладельцам настоятельно рекомендуют не оставлять машины под деревьями. Дождь подмывает корни деревьев, из-за чего они падают, как это уже произошло на севере столицы. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Из-за ухудшения погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности. Мощный североатлантический циклон накрыл большинство регионов центрально-европейской части и запада России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика