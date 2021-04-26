Парад для ветерана: в Новосибирске поздравили участника ВОВ со 100-летним юбилеем

В Новосибирской области состоялся парад Победы для одного-единственного человека. В селе Сокур торжества устроили к столетнему юбилею ветерана войны Эльмара Пелло. Знаменная группа, парадные расчеты и оркестр - все, как на Красной площади.

Посмотреть мини-парад и поздравить своего героического земляка пришли сотни жителей села. Эльмар Юганович рассказал, как он и его сослуживцы узнали о Победе. Их радостная весть застала в Восточной Пруссии.

В годы войны Эльмар Пелло защищал Ленинград, участвовал в разгроме группировки гитлеровцев в Курляндском котле, освобождал Прибалтику. У гвардии майора в отставке множество боевых наград, в том числе две медали «За отвагу».

Ранее ветераны Второй мировой из Франции и США приехали в Россию для участия в проекте «Сталинград-2021». Проект «Сталинград-2021» направлен прежде всего на сохранение исторической памяти, а также призван объединить участников Второй мировой войны из разных стран. Кроме поисковых работ международной экспедиции, в рамках проекта зарубежные гости встретятся и с российскими ветеранами.