Трубоукладчик «Академик Черский» приступил к работам в водах Дании

Российское судно «Академик Черский» приступило к работе по укладке труб «Северного потока - 2» в водах Дании. Об этом сообщает компания Nord Stream 2 AG.

«После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», - уточняется в сообщении.

Отмечается, что «Академик Черский» присоединился к трубоукладчику «Фортуна». Он работает в водах Дании с начала февраля текущего года.

По последним данным, «Северный поток - 2»построен на 95%. Осталось проложить 121 километр от общей протяженности двух ниток газопровода.