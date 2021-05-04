Врач объяснила, как пережить надвигающуюся солнечную бурю
Изменения геомагнитного поля влияет на человеческий организм, как любая электромагнитная активность, однако для практически здоровых людей это проходит бесследно. Об этом «Звезде» рассказала терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко.
«Есть люди, у которых присутствуют некоторые хронические заболевания. Допустим, у них есть заболевания сердечно -сосудистой системы. Они страдают либо повышенным, либо пониженным давлением. Уже само это говорит о том, что нарушены внутренние регуляторные механизмы. Дополнительная электромагнитная активность, сила ветра, влажность, резкие изменения температуры и атмосферного давления еще больше усугубляют эту дизрегуляцию», - рассказала она.
По словам специалиста, людям с хроническими заболеваниями при таких переломных природных аномальных явлениях нужно обратить особое внимание на свое здоровье.
«Соблюдать оптимальный режим дня, отдыха. Достаточный сон, разумная, умеренная еда, прогулки на свежем воздухе и прием базовых препаратов - это все то, что позволяет нам пережить эти природные катаклизмы», - объяснила медик.
Кроме того, Романенко рассказала, что существует определенная группа людей, метеопатов, у которых в зависимости от погоды может настолько ухудшаться самочувствие, что они становится неработоспособными.
Ранее ученые призвали жителей Земли готовиться к удару «солнечного шторма». В эти дни планету бомбардируют заряженные частицы со скоростью 500 километров в секунду. Этого достаточно, уверяют астрономы, чтобы вывести из строя орбитальные спутники.