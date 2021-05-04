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Врач объяснила, как пережить надвигающуюся солнечную бурю

Анна Назайкина
10:39 04.05.2021
Ранее ученые призвали жителей Земли готовиться к удару «солнечного шторма».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kleo.ru
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Изменения геомагнитного поля влияет на человеческий организм, как любая электромагнитная активность, однако для практически здоровых людей это проходит бесследно. Об этом «Звезде» рассказала терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко.

«Есть люди, у которых присутствуют некоторые хронические заболевания. Допустим, у них есть заболевания сердечно -сосудистой системы. Они страдают либо повышенным, либо пониженным давлением. Уже само это говорит о том, что нарушены внутренние регуляторные механизмы. Дополнительная электромагнитная активность, сила ветра, влажность, резкие изменения температуры и атмосферного давления еще больше усугубляют эту дизрегуляцию», - рассказала она.

По словам специалиста, людям с хроническими заболеваниями при таких переломных природных аномальных явлениях нужно обратить особое внимание на свое здоровье.

«Соблюдать оптимальный режим дня, отдыха. Достаточный сон, разумная, умеренная еда, прогулки на свежем воздухе и прием базовых препаратов - это все то, что позволяет нам пережить эти природные катаклизмы», - объяснила медик.

Кроме того, Романенко рассказала, что существует определенная группа людей, метеопатов, у которых в зависимости от погоды может настолько ухудшаться самочувствие, что они становится неработоспособными.

Ранее ученые призвали жителей Земли готовиться к удару «солнечного шторма». В эти дни планету бомбардируют заряженные частицы со скоростью 500 километров в секунду. Этого достаточно, уверяют астрономы, чтобы вывести из строя орбитальные спутники.

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